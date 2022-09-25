تصدرت الخطوط القطرية تصنيف الشركة البريطانية "سكاي تراكس" لأفضل شركات الطيران على مستوى العالم، والذي يعتمد على استطلاع آراء أكثر من 14 مليون عميل فيما يزيد عن 100 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس من العام الجاري.

قال "إدوارد بليستيد" الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس" إن الحصول على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2022 هو اعتراف كبير بالمعايير العالية للخطوط الجوية القطرية، وتقدير للعمل الجاد والتفاني من قبل كل فرد من موظفي شركة الطيران لإرضاء العمل.

تلتها في المرتبة الثانية الخطوط السنغافورية، ثم بعد ذلك "طيران الإمارات"، وجاءت اليابانية "إيه إن إيه" في المركز الرابع، وبعد ذلك الأسترالية "كانتاس".

وفي المرتبة الثانية عشرة جاءت "الاتحاد للطيران"، واحتلت الخطوط السعودية المركز الرابع والثلاثين.

وأضاف "بليستيد" أنه رغم الاحتفال بجوائز أفضل الشركات في مجال الطيران، فإن الصناعة لا تزال تعالج الضغوط المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، ونقص الموظفين، وارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في أوكرانيا.

أفضل شركات الطيران في العالم



01 الخطوط القطرية

02 الخطوط السنغافورية

03 طيران الإمارات

04 إيه إن إيه (أول نيبون إيروايز)

05 كانتاس إيروايز

06 الخطوط اليابانية

07 الخطوط التركية

08 إير فرانس

09 الخطوط الكورية

10 سويس إنترناشونال إيرلاينز

11 الخطوط البريطانية

12 الاتحاد للطيران

13 تشاينا ساوثرن إيرلاينز

14 هاينان إيرلاينز

15 لوفتهانزا

16 كاثي باسيفيك

17 كيه إل إم

18 إيفا إير

19 فيرجن أتلانتك

20 فيستارا