يعد تحديد الأهداف خطوة حيوية نحو تحقيق النجاح المالي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. يمكن أن يساعدك تحديد أهداف محددة وقابلة للتحقيق على تضييق نطاق تركيزك، ووضع خطة، والبقاء متحفزاً على طول الطريق.

في هذا التقرير، ستتعرف على أهمية الأهداف، وما الذي يجعل هدفاً استثمارياً جيداً، والأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك عند وضعها، وبعض الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

لماذا الأهداف مهمة؟

- أظهرت الدراسات أهمية تحديد الأهداف في الوصول إلى النجاح المالي. أحد الأمثلة المعروفة التي لا يزال يتم الرجوع إليها هو دراسة أجريت عام 1979 بواسطة طلاب ماجستير إدارة الأعمال.

- من بين الطلاب المتخرجين، كتب 3٪ فقط أهدافاً وخططاً لتحقيقها، وكان 13٪ لديهم أهداف غير مكتوبة، و 84٪ ليس لديهم أهداف على الإطلاق.

- بعد 10 سنوات، كان الطلاب الذين لديهم أهداف غير مكتوبة يكسبون في المتوسط ضعف ما يحصل عليه الطلاب الذين ليس لديهم أهداف على الإطلاق.

- وكانت النسبة الصغيرة من الطلاب الذين لديهم أهداف مكتوبة يكسبون 10 أضعاف ما يكسبه باقي الطلاب مجتمعين.

- توفر الأهداف العديد من الفوائد لتحقيق النجاح المالي، بما في ذلك تسليط الضوء حول ما تريد، وتقديم الحافز، وإنشاء خطة واضحة ومحددة للمتابعة وتحقيق الأهداف.

- عند الاستثمار، يمكن أن يساعد وضع الأهداف الأفراد على اتخاذ الخطوة الأولى نحو شيء يبدو جديداً أو مربكاً لهم.

ما الذي يجعل هدفاً استثمارياً جيداً؟

- إن القاعدة العامة الأكثر شيوعاً التي يوصي بها الخبراء لتحديد الأهداف هي وضع أهداف محددة، وقابلة للقياس، والتحقيق، وذات صلة بأهداف أعم، ومرتبطة بجدول زمني محدد.

- يتطلب تحديد هدف مالي محدد تحديد المبلغ الذي تخطط لتوفيره، والغرض الذي تخطط لحفظ المال من أجله.

- كما ينبغي أن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس. غالباً ما يسهل قياس الأهداف المالية. هناك مبلغ مالي محدد مرتبط بها، وهو ما يساعدك أن ترى بوضوح مدى اقترابك من الوصول إليك.

- في حين أنه من المقبول وضع أهداف عالية، فإن تحديد أهداف لا يمكن تحقيقها يمكن أن يقلل من حافزك، ويسحب الموارد بعيداً عن الأهداف الأخرى التي يمكنك الوصول إليها.

- ثم تأتي مسألة مدى ارتباط الهدف الموضوع بأهدافك الأعم، إذ إن الهدف الاستثمار الجيد ينبغي أن يتماشى مع أهدافك وقيمك الأوسع.

- إن تحديد تاريخ معين لتحقيق هدفك لا يمنحك فقط شعوراً بالإلحاح، بل يساعدك أيضاً في حساب المبلغ الذي تحتاج إلى توفيره شهرياً أو أسبوعياً لتحقيق الهدف.

أسئلة يجب طرحها عند تحديد أهدافك

- عند تحديد أهداف مالية، هناك بعض الأسئلة الإرشادية التي يمكنك طرحها على نفسك للمساعدة في صياغة خطة استثمار والتأكد من أنك على المسار الصحيح.

- وتشاركنا "تايلور جيسي"، وهي مخطط مالي معتمد ومديرة التخطيط المالي في شركة "تايلور هوفمان ويلث مانجمنت" "Taylor Hoffman Wealth Management".

- السؤال الأول هو: ماذا أخطط للقيام بهذه الأموال؟ يجب أن تكون واضحاً بشأن أهدافك المالية والغرض الذي تدخر المال من أجله.

- تقول جيسي: "على سبيل المثال، هل هو لشراء منزل، أو إرسال طفل إلى الكلية، أو الادخار للتقاعد، بشكل عام، من الأفضل فصل أموالك في مجموعات مختلفة لأهداف مختلفة، لأن نهج الاستثمار الخاص بك يجب أن يكون مختلفاً لكل منها".

- السؤال الثاني هو: متى أتوقع أن أحتاج إلى هذا المال؟ إن المدى الزمني هو عدد السنوات، التي تسبق توقيت احتياجك لأموال الاستثمار، وهو جزء مهم في بناء إستراتيجيتك الاستثمارية.

- أما السؤال الثالث فهو: ما مقدار المخاطر التي أستطيع تحملها عند الاستثمار؟ ويرتبط هذا السؤال بسؤال آخر وهو: ما الأغراض الأخرى التي يمكن استخدام هذه الأموال من أجلها أيضاً؟

- في حين أن الاستثمار يمكن أن يكون وسيلة ممتازة للوصول إلى أهدافك المالية في وقت أقرب، فمن المهم التأكد من عدم تعريض الأموال، التي قد تحتاجها لشيء آخر، للخطر.

- على سبيل المثال، في حين أن صندوق الطوارئ الخاص بك قد يربح فقط مبلغاً صغيراً من الفائدة في حساب التوفير، فمن المرجح أنك تضخ هذا المال في استثمارات خطرة.

- ويجب أن تسأل نفسك أيضاً: هل أفهم ما أستثمر فيه؟ فبغض النظر عما هو موجود في محفظتك الاستثمارية، من المهم أن تفهم تماماً ما تستثمر فيه.

- في حالة الأسهم الفردية، يجب أن تفهم الشركات وأن تتعرف على أوضاعها المالية، وفي حالة الصناديق المشتركة، افهم جدياً أهداف واستراتيجيات الاستثمار لمديري الصناديق.

قياس تقدمك

- إن مهمتك لا تنتهي بمجرد تحديد هدفك المالي وبناء محفظتك الاستثمارية، من المهم تتبع تقدمك للتأكد من أنك على المسار الصحيح.

- تقول جيسي: "إن أسهل طريقة لتتبع وقياس التقدم نحو الأهداف هي استخدام تطبيق أو أداة تخطيط مالي عبر الإنترنت".

- باستخدام هذه الأدوات، يمكنك إدخال أصولك الحالية، والمبلغ الذي تدخره، والمبلغ بالدولار للأهداف المالية التي تريد تحقيقها (أي الكلية، والتقاعد، وشراء منزل لقضاء العطلات)، وستنشئ الأداة نوعاً من النقاط أو الرسم البياني لتظهر لك ما إذا كنت على الطريق الصحيح.

- أثناء قياس تقدمك نحو الوصول إلى هدفك، يجب أن تكون مستعداً أيضاً لتغيير إستراتيجيتك إذا كان ما تفعله غير فعال، في كثير من الحالات، قد تحتاج إلى تغيير إستراتيجيتك الاستثمارية أو زيادة المبلغ الذي تدخره كل شهر.