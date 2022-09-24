بعد النجاح الكبير الذي حققته في دورتها الأولى والتي ضمت العديد من الأفكار الإبداعية البناءة في التحول الرقمي، كشفت وزارة النفط عن إطلاق الموسم الثاني لجائزة (النفط تبتكر 2)، والتي تسعى من خلالها الى طرح أفكار جديدة لتطوير العمل في جميع التخصصات والإدارات بالوزارة.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إن الفكرة العامة لجائزة (النفط تبتكر 2) والتي تنفذها وتشرف عليها إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، هي استضافة طالبات وطلبة الجامعة في إدارات الوزارة، ومن ثم تقديم مشروع لتطوير الإدارات وتسهيل الأعمال بأقسامها المختلفة، ويكون بموجبه مواكبا لمشروع التخرج الخاص بالطلبة.

وبينت وزارة النفط أن الفئات المستهدفة في الجائزة هم شباب الجامعات من جامعة الكويت والجامعة الأسترالية، مشيرة إلى أن تاريخ البدء في عمل المشاريع سيكون في 25 أكتوبر 2022، على أن يكون آخر موعد لتقديم المشاريع في 25 نوفمبر 2022، على أن يقام الحفل في شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح.

وقالت إن لجنة التحكيم للجائزة ستشكل من رؤساء أقسام الجامعات التابع لها الطالبات والطلبة، وستقدم الجوائز من الشركات الراعية للمشاريع المقدمة والحصول على شهادات تقدير للجهات المشاركة والطلبة الفائزين بالإضافة الى تكريم الرعاة في حفل الجائزة.

وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، إن فكرة جائزة النفط تبتكر 2 جاءت تزامنا مع رؤية الكويت 2035 وتحقيقها من خلال التوطين وإتاحة الفرصة للشباب في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم التي تصب في مصلحة الدولة والاهتمام بالابتكار والعنصر الوطني باعتباره أساس التقدم والازدهار.

وذكرت أن وزارة النفط أخذت على عاتقها الاعتماد على الكوادر الوطنية باعتبارها نفط المستقبل وذلك حرصا منها على تحقيق الرؤى السامية لتمكين الشباب ومشاركة آرائهم وإبداعاتهم للدفع بعجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة داخل وزارة النفط.

وأشارت الى أن وزارة النفط سيكون لها الحق في استخدام المشاريع الناجحة لتطوير العمل في الإدارات الخاصة بها، وسيتم عقد اجتماعات قبل بدء الجائزة لتوضيح المطلوب من الفرق المشاركة، وسيكون هناك أشخاص من الوزارة يقومون بمساعدة الطلبة والرد على أسئلتهم وتوفير ما يحتاجون اليه من معلومات إن وجدت.

وعن شروط التسجيل في الجائزة، قالت الوزارة إن التسجيل إلكتروني، والطلبة ليسوا مقيدين بشروط معينة إلزامية عدا ان يكون مشروعهم مناسبا كفكرة لتطوير إدارة ما في الوزارة، وان يعتمد مشروعهم على الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي، مبينة انه لا يوجد أي رسوم للتسجيل ولا توجد فئة عمرية محددة لكن يفضل أن يكون الطالب في السنة الثالثة أو الأخيرة في الجامعة، على ان يضم كل فريق 3 أعضاء من نفس التخصص.

وقالت الوزارة انه سيكون هناك استضافة للطلبة قبل بدء المسابقة ليوم واحد لتقديم عرض تقديمي لهم لتوضيح الهدف من المسابقة، وسيكون هناك أشخاص من كل إدارة في الوزارة مختصون يقومون بمساعدة الطلبة والرد على تساؤلاتهم وأيضا توفير ما يحتاجون إليه من معلومات إن وجدت، وبالإمكان أن يكون هناك مشرف من كل فريق مشارك، ولا يشترط للطلبة الحضور لمقر الوزارة.

وبينت الوزارة أن المشروع الذي سيتم تقديمه من الطلبة المشاركين، لا بد أن يكون مناسبا كفكرة لتطوير العمل في الإدارة المعنية في الوزارة ومواكبا للذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي.