أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن إطلاق خدمة التداول بالهامش، وهي خدمة مقدمة للعملاء الراغبين في الاقتراض بهدف تحسين الأرباح عبر الرفع المالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «المركز» على تقديم خدمات ومنتجات استثمارية متنوعة لعملائه، وإثراء السوق الكويتية. وتعد هذه الخدمة ضمن سلسلة التطورات التي أطلقها «المركز»، والتي تعزز سجله الحافل وريادته في قطاع الخدمات المالية، وخبرته الطويلة في السوق الكويتي، ومعرفته المتعمقة به.

ويمكن للعميل فتح محفظة الهامش إما من خلال التحويل النقدي أو من خلال تحويل أسهم يملكها مسبقا إلى المحفظة، ليقوم «المركز» بتمويل العميل بالقيمة المناسبة. وتتم إدارة محفظة الهامش من قبل العميل للتداول في أسهم مجموعة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

ويوفر «المركز» قنوات ملائمة للتواصل مع فريق عمل متخصص في عمليات البيع والشراء، لضمان تنفيذ متطلبات العميل الخاصة بالمحفظة بشكل سلس وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب الخدمات المتكاملة التي يقدمها «المركز» لعملائه.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال فهد الرشيد نائب رئيس، أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسعى «المركز» دوما لتلبية متطلبات العملاء. وتستقطب هذه الخدمة شريحة جديدة من العملاء الذين يسعون لتعزيز أرباحهم. ولا شك أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت كان لهم دور مهم في تطوير الأدوات الاستثمارية وإثراء السوق، من خلال تشجيعهم المستمر للمؤسسات المالية لتقديم خدمات جديدة. وفي هذا السياق، سيطلق «المركز» المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية في الفترة القريبة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن «المركز» أطلق مجموعة من المحافظ الاستثمارية، منها محافظ الفرص «opportunistic portfolio»، التي تهدف إلى الاستثمار في أسهم محتملة تمثل فرصة تستند إلى قناعة كبيرة بإمكانية الاستثمار من قبل فريق إدارة المحافظ. أما النوع الثاني من المحافظ الجديدة فهي محافظ العائد (Dividend-Yield Portfolios) وهي محافظ تستثمر في شركات ذات استراتيجيات نمو مستدامة للتوزيعات. وبالإضافة إلى ذلك، نجح «المركز» على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق «صندوق المركز للعوائد الممتازة - ممتاز»، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و«صندوق المركز العقاري»، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و«صندوق فرصة المالي» الذي أطلقه «المركز» الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.