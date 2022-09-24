اختبأ طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في قطار في مدينة هيرتسوجنرات الألمانية، والذي تحرك بعد ذلك في اتجاه محطته التالية.

وأعلنت السلطات أن الطفل كان يلعب لعبة الغميضة / اختبىء وسأبحث عنك / مع أشقائه في أحد المتاجر الكبيرة، بينما كان الأب يتسوق.

وبحثا عن مخبأ خاص خرج الطفل من المتجر إلى محطة القطار القريبة واستقل قطارا كان متوقفا هناك. وعندما غادر القطار المحطة، انتبه أحد الركاب للطفل، وسلمه إلى مشرف القطار، الذي سلمه بدوره إلى مركز الشرطة الاتحادية في آخن. وكان الأب قد أبلغ الشرطة قبلها باختفاء ابنه، وسرعان ما أبلغته الشرطة بمكان وجوده ليجتمع شمل الطفل بعائلته مرة أخرى.