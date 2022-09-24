أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق تطبيق جديد يمنح اللاعبين فرصة الحصول على نظرة مفصلة حول أدائهم الفردي على أرضية الملعب وتحليل كل البيانات الخاصة بهم، خلال كأس العالم 2022 المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وذكر الفيفا في بيان نشره بموقعه الرسمي على الإنترنت :"تماشيا مع رؤية 2023-2020 التي يتحرى فيها رئيس الفيفا استغلال التطور التكنولوجي لتسريع وتيرة النهوض بكرة القدم أكثر فأكثر، سيتمكن اللاعبون المشاركون في نهائيات كأس العالم /فيفا قطر /2022 من الحصول على نظرة مفصلة حول أدائهم على أرضية الميدان من خلال تطبيق /اللاعبين فيفا."

وأضاف :"طور فيفا هذا التطبيق بناء على معطيات مقدمة من لاعبين محترفين، وبالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين /فيفبرو/ وسيتم استخدام تطبيق /اللاعبين فيفا/ لأول مرة في بطولة كأس العالم في قطر 2022 ، بعدما أظهر الاستطلاع الذي أجري في هذا الإطار اهتمام اللاعبين بالاطلاع على بيانات أدائهم، ورغبتهم في الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة."

وأضاف :"على هذا الأساس، سيوفر تطبيق اللاعبين فيفا، الفرصة لكل لاعب لإلقاء نظرة على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي عقب كل مباراة:"

وأوضح الفيفا أن تلك البيانات ستخضع لعملية المزامنة من أجل تمكين اللاعبين من مشاهدة أبرز جوانب أدائهم بالتفصيل، ومن زوايا مختلفة.

وأضاف :"سيضع هذا التطبيق الجديد رهن إشارة كل لاعب مجموعة من الصور الملتقطة له خلال أبرز اللحظات من كل مباراة يخوضها في كأس العالم، حيث يمكنه حفظها أو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتيح التطبيق للاعبين فرصة الاطلاع مباشرة على إحصائيات المباراة المفضلة لديهم."

وسيتمكن اللاعبون من العمل بالتطبيق لدى وصولهم إلى قطر لبدء المشاركة في كأس العالم.

وكان التطبيق قد خضع للاختبار خلال كأس العرب 2021، حيث أتاح للاعبين من مختلف المنتخبات إمكانية الاطلاع على البيانات المتعلقة بأدائهم الفردي، وتم الكشف عنه للمنتخبات المشاركة في كأس العالم خلال ورشة عمل المنتخبات التي استضافتها الدوحة مؤخرا.

وقال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم في الفيفا :"لأول مرة في بطولة كأس العالم، ستتاح للمنتخبات المشاركة وكذلك لجميع اللاعبين إمكانية الوصول المباشر إلى بيانات الأداء الخاصة بهم وما يتصل بها من مقاطع فيديو بعد كل مباراة؛ فهذا التطور الذي يركز على اللاعبين يقوم على التفاعل المباشر من اللاعبين، وهو مثال مبهر آخر على الكيفية التي يستخدم بها فيفا أفضل ما تجود به التكنولوجيا في سبيل تحسين تجربة خوض مباريات كرة القدم بالنسبة للفاعلين الرئيسيين في اللعبة عند تواجدهم على أرض الميدان".

وأضاف :"نتوقع أيضا أن يستمر العمل المشترك على بيانات اللاعبين بين فيفا وفيفبرو لتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة على اللاعبين واللاعبات في مختلف المجالات، وعلى رأسها الصحة والأداء والتكنولوجيا المستخدمة داخل اللعبة وتجربة يوم المباراة".