أفادت شبكة (شوت) الإنجليزية اليوم /السبت/ أن نادي أرسنال يستعد لتعزيز صفوف فريقه مجددا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على الرغم من بدايته الرائعة للموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة ، على موقعها الإلكتروني ، أن نادي أرسنال يفكر في دفع 100 مليون جنيه إسترليني في مقابل ضم لاعبين اثنين من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي وهما الصربي دوشان فلاهوفيتش والإيطالي فابيو ميريتي.

وأشارت الشبكة إلى أن التعاقدات الأخيرة لأرسنال وهما جابرييل جيسوس وألكسندر زينتشينكو، أتاحت بداية قوية في مسيرتهما، وعلى الرغم من مستواهما المثير للإعجاب، يقال إن مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يتطلع إلى إضافة المزيد إلى فريقه في أقرب فرصة.

ويأمل مدرب آرسنال في إقناع المسؤولين عن النادي بالانتقال إلى فلاهوفيتش وزميله في الفريق، فعلى الرغم من مستوى جيسوس المثير للإعجاب، إلا أن أرتيتا يشعر بالضغط من حيث الخيارات البديلة، وبالتالي فهو حريص على الإضافة نجوم إلى قائمة المهاجمين.

ويرتبط فلاهوفيتش بالابتعاد عن يوفنتوس بعد أقل من 10 أشهر من انضمامه للنادي رغم أنه بدأ مسيرته مع النادي بقوة، وقد سجل حتى الآن 13 هدفًا في 29 مباراة.

كما يقال إن أرتيتا يريد التعاقد مع زميله في الفريق فابيو ميريتي اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الذي يؤسس نفسه داخل الفريق الأول مؤخرًا، وظهر في جميع مباريات يوفنتوس السبع في الدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم.

ووفقًا للشبكة، يريد أرتيتا من آرسنال تقديم عرض مشترك بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم الإثنين في يناير المقبل.

وأوضحت إنه إذا تم الاتفاق على صفقة، فإن ذلك سيرفع إنفاق أرسنال هذا العام إلى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أنفق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفاز فريق "ميكيل أرتيتا" بخمس من مبارياته الست الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل حاليًا صدارة الجدول بفارق نقطة واحدة عن كل من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.