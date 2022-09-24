نقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول قوله إنه سيتم تيسير السفر إلى البلاد اعتبارا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

ولن يتعين على الزوار إبراز دليل على تلقي اللقاح ولا فحص نتيجته سلبية لفيروس كورونا في المطار، حسبما قرر اجتماع للجنة الوطنية للأمراض المعدية، وفقا للتقارير.

وسيتعين على المصابين بالفيروس دخول العزل الذاتي إذا كانوا مصابين بأعراض شديدة، وفيما عدا ذلك يكفي وضع كمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي بموجب القواعد الجديدة.

ولم يوافق مركز أزمات كوفيد- 19 بعد على القواعد. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة.

ويأتي تخفيف القواعد في إطار محاولة لإنعاش قطاع السياحة الحيوي في البلاد، وجذب السائحين مجددا إلى الوجهات السياحية الشهيرة في تايلاند.