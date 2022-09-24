قال محافظ البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" يواخيم ناجل إنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي زيادة تكاليف الإقراض مرة أخرى، حتى إذا كان ذلك سيلحق ضررا بالنمو الاقتصادي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء ، قال في كلمة بجامعة لوسيرن السويسرية إنه بعد رفع سعر الفائدة بواقع 125 نقطة أساس، "تزايدت فرص اتخاذ المزيد من خطوات التشديد، ومن وجهة نظري يجب أن تتم".

ويؤكد ناجل، أحد أكثر الصقور تشددا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مرارا وتكرارا على الحاجة لرفع تكاليف الإقراض مرة أخرى.

وأضاف : "لا أريد أن أخفي حقيقة أن محاربة التضخم تحمل أعباء معها، وربما تقوض النمو بشكل مؤقت.. لكن عدم فعل شيء، والسماح بأن تسير الأمور وفق مجراها، ليس بديلا".