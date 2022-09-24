أظهرت بيانات مكتب الاحصاء البولندي تراجع معدل البطالة في البلاد بشكل غير متوقع في آب/أغسطس الماضي.

وتراجعت البطالة في آب/أغسطس بنسبة هامشية إلى 8ر4 بالمئة مقابل 9ر4 بالمئة في تموز/يوليو الماضي، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تستقر معدلات البطالة عند نسبة 9ر4 بالمئة.

وبلغت نسبة البطالة في آب/أغسطس العام الماضي 8ر5 بالمئة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم حديثا إلى 106 ألف و800 شخص في آب/أغسطس مقابل 103 ألف و500 شخص في الشهر السابق عليه.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل في أوساط الشباب، في الشريحة العمرية أقل من 24 عاما، إلى ثمانين ألف و700 شخص في آب/أغسطس مقابل 86 الف و900 شخص في تموز/يوليو.