أفاد بيان صادر عن شرطة مدينة لندن بأنه جرى اتهام مراهق يبلغ 17 عاما في إنجلترا بإساءة استغلال الحاسب الآلي وخرق شروط الافراج عنه بكفالة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان قد تم القبض على المشتبه به الذي لم يتم تسميته في أوكسفوردشير بجنوب شرق إنجلترا، بناء على شبهة القرصنة الإلكترونية. وجاء في بيان الشرطة إن الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في بريطانيا ساعدت في التحقيق.

وقال المحقق مايكل أوسوليفان في البيان الذي نشر عبر تويتر "جرى اتهام المراهق بتهمتين بخرق شروط الإفراج عنه بالكفالة وتهمتين بإساءة استغلال الحاسب الآلي".