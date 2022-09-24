أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" بأنه سيتم فصل أول مفاعل نووي عن شبكة الطاقة في إطار استغناء بلجيكا التدريجي المثير للجدل عن الطاقة النووية.

يشار إلى أن المفاعل الواقع في دويل بالقرب من مدينة أنتويرب هو واحد من سبعة مفاعلات تقع في محطتي طاقة نووية في بلجيكا.

يذكر أن تخلي بلجيكا عن توليد الطاقة النووية بحلول 2025 تم اتخاذ قرار بشأنه في .2003

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في آذار/ مارس رغم ذلك أن هناك مفاعلين سيبقيان قيد التشغيل حتى 2035 وسط مخاوف من أمن الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وأفادت شركة "إليا" القائمة على تشغيل شبكة الطاقة الطاقة النووية أسهمت بـ 4ر52 % من الطاقة الكهربية التي تم توليدها في .2021

وذكرت وكالة "بلجا" أن بضع عشرات المتظاهرين والساسة المحليين تجمعوا في دويل اليوم احتجاجا على إغلاق المفاعل.

ومن المقرر أن يتم فصل مفاعل ثان عن الشبكة في شباط/ فبراير في تيانج، كما سيتم إغلاق ثلاثة مفاعلات أخرى في .