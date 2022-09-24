استحدثت وزارة الاقتصاد الألمانية قسما جديدا لديها لمواجهة أزمة الطاقة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك سيؤسس قسما جديدا لأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد بغرض إحداث أوجه تضافر جديدة وتركيز المهام بصورة أقوى في مكافحة أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية.

وسيرأس القسم الجديد فيليب شتاينبرج، الذي يترأس حاليا القسم الأول للسياسة الاقتصادية. وبحسب بيانات المتحدثة، فإن شتاينبرج في هذا القسم مختص أيضا بإجراءات الاستقرار للشركات، مثل "يونيبر" للطاقة و"لوفتهانزا" للطيران.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد معنية في المقام الأول بعواقب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ويواجه وزير الاقتصاد حاليا انتقادات بسبب الرسوم الإضافية على الغاز.

وتحدث هابيك أمس الخميس خلال مؤتمر عن عبء العمل الثقيل في وزارته، وقال: "الناس يمرضون. يصابون بالاحتراق الذاتي، يصابون بالطنين الأذني، ليس بمقدورهم مواصلة العمل"، مضيفا أن هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يضعون القوانين.