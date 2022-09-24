عبدالعزيز الفضلي

شارك وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار في اجتماع لجنة المراقبة المالية لمنظمة الإيسيسكو، والذي عقد في الرباط على مدى ثلاثة أيام.

وقال النجار، والذي يشغل منصب رئيس لجنة الرقابة المالية في المنظمة، ان اللجنة عقدت اجتماعها السنوي بمقر المنظمة في الرباط، وأصدرت تقريرها الختامي عن السنة المالية 2021، مشيدا في الوقت نفسه بعمل اللجنة خلال السنوات السابقة، وبما قدمته لـ «الإيسيسكو» من مشورة فنية ورؤية استراتيجية لتطوير حوكمتها المالية، وتحديث أنظمتها الإدارية وإجراءاتها في مجالات التسيير والمحاسبة.

وأوضح النجار أنه تمت مناقشة جميع الوثائق حسب جدول الأعمال، وتضمن التقرير الختامي تفصيلا بالتوصيات، لافتا الى أن جدول أعمال اللجنة تضمن الاستماع إلى عرض حول متابعة تنفيذ توصياتها للسنة الماضية، ودراسة التقرير المالي للإدارة العامة لـ «الإيسيسكو» وحسابات الإقفال للسنة المالية 2021، وتقرير شركة تدقيق الحسابات عن السنة نفسها، وعرض دليل الحوكمة في الإيسيسكو، وغيرها من البنود المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للمنظمة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في اإنجاح الاجتماع، والشكر موصول إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف الذي سهل مشاركة الكويت في هذا الاجتماع المهم.