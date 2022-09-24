أكد نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالعزيز الرويح حرص الهيئة على تحقيق هدفها بتأهيل طلبتها ومتدربيها ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات.

وقال الرويح في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة بدء العام التدريبي الجديد الذي ينطلق بمعاهد الهيئة غدا الأحد إن "التطبيقي" بكل قطاعاتها لا تألو جهدا في تسخير إمكاناتها لحصول أبنائها الطلبة والمتدربين على مسيرة دراسية ناجحة تأهلهم ليصبحوا قادة المستقبل كل في مجاله.

وتقدم بالتهنئة لجميع منتسبي القطاع من الهيئتين التدريبية والإدارية متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح وأن يكون هذا العام عاما تدريبيا ودراسيا ناجحا بجميع المقاييس ومليئا بالإنجازات المتميزة.

ويبلغ عدد الطلبة والطالبات المقبولين بمعاهد الهيئة للعام الدراسي الحالي 16179 ولا تزال عملية السحب والاضافة مستمرة للطلبة حتى بداية اكتوبر المقبل.