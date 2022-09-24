وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن «النهب» و«التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية» و«الاستسلام الطوعي».



وبحسب وسائل اعلام تنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي التي صدق عليها بوتين على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي، واعتبار فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية.



كما تنص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب. ويعاقب «النهب» في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.



وجاء في التعديلات التي وقعها الرئيس الروسي بتوقيع عقوبة السجن للعسكريين الذين يرفضون المشاركة في الأعمال القتالية.