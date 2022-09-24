عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط لأحد المحال في أحد المجمعات التجارية في منطقة السالمية لقيامه ببيع سلع مقلدة بعد ورود بلاغ من أحد المستهلكين قام بالمشاركة في الرقابة، وقامت الوزارة بالتعامل مع بلاغه فورا وضبط عدد من الإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.



من جهة أخرى، قامت الوزارة بتحرير محضر ضبط مخالفة لأحد نوادي اللياقة البدنية في منطقة السالمية لقيامه ببيع حليب البودر المدعوم لعملاء النادي لخلطه مع البروتين الذي يقوم ببيعه لهم أيضا مرتكبا بذلك مخالفتي بيع مواد مدعومة ومخالفة نشاطه التجاري.



وقام فريق الطوارئ بضبط المخالفة واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.