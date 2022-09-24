بشرى شعبان



كشف مصدر خاص لـ «الأنباء» عن أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية فهد الشريعان اصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة قانونية للتأكد من صحة عضوية احد اعضاء مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، يرأسها المستشار خليفة حامد الياقوت وعضوية كل من مشعل سعد صالح الخنة (جمعية المحامين الكويتية)، فهد أحمد عبدالله الهاجري، وتقوم اللجنة في سبيل قيامها بمهمتها بما يلي: الاطلاع والبحث في التقارير أو الشكاوى أو الإفادات الواردة بشأن عدم صحة عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومطالبة الجمعية المعنية والإدارة المختصة بقطاع شؤون التعاون بالوزارة بكافة المستندات، بالإضافة الى طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي جهة حكومية ترى اللجنة انها ضرورية للبت في الموضوع في نطاق ما تسمح به القوانين والنظم المتبعة،

‎والوثائق الخاصة بآخر انتخابات لمجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى بحث الموضوع استنادا إلى الوثائق والمستندات والبيانات ذات الصلة وفي ضوء قانون الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له وبيان اوجه المخالفة المتعلقة بعضوية أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية - إن وجدت المخالفة واقتراح المعالجة الممكنة لتعديل الوضع القانوني لمجلس الإدارة.



‎وستجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلب أعضائها ومن بينهم الرئيس أو نائبه.



‎وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.



‎وللجنة أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.



يتعين على الجمعية المعنية والإدارة المختصة بقطاع التعاون بالوزارة موافاة اللجنة بأي بيانات أو مستندات تطلبها.



على اللجنة إنهاء مهمتها خلال مدة لا تتعدى 5 أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار وأن ترفع تقريرا بنتائج أعمالها يتضمن رأيها القانوني بشأن الموضوع المعروض عليها والقرارات والتدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات القانونية المطروحة بهذا الشأن. وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء في هذا القرار.

لجنة تحقيق



وعلى صعيد آخر علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن وكيل وزارة الشؤون بالتكليف مسلم السبيعي أصدر قرارا إداريا بتشكيل لجنة تحقيق في أعمال جمعية الرميثية التعاونية، ويترأس اللجنة صالح سعد المطيري، وعضوية كل من التالية أسماؤهم:



حمود محمد العميرة - إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني (نائب الرئيس).



أحمد عيد الديحاني - إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني (عضوا).



مبارك عبدالله العجمي - إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني (عضوا).



جراح أحمد الشميلان إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني (عضوا مقررا).



وتختص اللجنة بالآتي:



فحص ومراجعة جميع الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية للجمعية والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات أو تجاوزات خلال فترة تعيين المدير المؤقت السابق.



‎بالإضافة الى بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من قبل القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات.



‎ورفع تقرير للوزير خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة ويمكن التمديد في هذا الأجل لأسبوع واحد فقط، على أن يتضمن التقرير بيانا مفصلا بكافة المخالفات والتجاوزات (إن وجدت) مع تحديد المسؤولين، بالإضافة إلى التوصيات والإجراءات القانونية والمقترحة لمعالجة وضع الجمعية.



وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور أغلب أعضائها. يجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.



وتكون أعمال اللجنة سرية ويحظر على اعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤية اللجنة.



‎ويتعين على كافة إدارات قطاع التعاون والجمعية المعنية تمكين لجنة التحقيق من كافة الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية.



‎وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.



‎يعمل بهذا القرار لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.