ما أبرز عادات المكياج التي يمكن أن تعرّض عينيك للخطر؟

العادة الأولى: وضع المكياج دون غسل يديك أولا: قالت خبيرة المكياج سافرون هيوز: تحمل يداك الكثير من الجراثيم التي يمكن أن تنتقل بسهولة إلى وجهك أو أدوات المكياج.

نظفي يديك جيدا لمدة 20 ثانية قبل وضع المكياج.



العادة الثانية: عدم إزالة المكياج قبل النوم، قالت سافرون: يجب دائما التفكير في إزالة المكياج كخطوة أخيرة في روتين التجميل. ولا ينبغي تخطيها، مهما كنت متعبة.

وعدم إزالة مكياجك يمكن أن يتسبب في انسداد الجسيمات المهيجة للمنطقة وفرك سطح عينيك، ما يؤدي إلى جروح سيئة أو عيون وردية أو التهابات أخرى.



العادة الثالثة: مشاركة المكياج مع الآخرين: قد تحب المراهقات تبادل المكياج ومشاركته مع زميلاتهن، لكن القيام بذلك قد يعرضهن جميعا للخطر، وشرحت سافرون: إن مشاركة الماسكارا أو الآيلاينر أو أي منتج آخر يلامس عينيك أمر محظور للحماية من الأذى.

عند استخدام ظلال العيون، يتم التقاط المكياج من اللوحة ثم نقله إلى العين.

ومن الشائع العودة إلى نفس ظلال العيون لتعزيز اللون، ومن خلال القيام بذلك، فإنك تضعين البكتيريا التي على عينيك على المنتج مرة أخرى.



العادة الرابعة: استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية: توضح سافرون أن لمستحضرات التجميل تاريخ صلاحية محددا يمكن ملاحظته في الملصقات المرفقة. وقالت إن الماسكارا على سبيل المثال، يجب أن يتم التوقف عن استخدامها بعد ثلاثة أشهر من فتحها.



العادة الخامسة: نسيان تنظيف فرش المكياج: لا تنظف الكثير من النساء فرش المكياج بشكل مستمر، وهذا قد يكون مفهوما بالنظر إلى ضيق الوقت في معظم الأيام.

وقد يؤدي عدم الاحتفاظ بفرشاتك في حالة صحية إلى كارثة بالنسبة للعين، وقالت سافرون: تعد فرش المكياج أرضا خصبة للبكتيريا والأوساخ.

وعندما تبدأ في وضع المكياج باستخدام ظلال عيون أو فرشاة كحل غير مغسولة، فإنك تنشرين تلك البكتيريا على رموشك وربما في عينيك، والحل هو تنظيف الفرشاة بعمق مرة واحدة في الأسبوع باليد، باستخدام الصابون أو شامبو الأطفال والماء الفاتر.



المصدر: «ذي صن»