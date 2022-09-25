من أجل حماية عينيـك مـن الإجهـاد الرقمـي.. اتبع قاعدة 20 - 20 - 20



تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن نصف الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في عملهم المعتاد لديهم شكل من أشكال إجهاد العين الرقمي.

ويؤدي هذا الإجهاد الرقمي إلى مشاكل في سطح العين بما في ذلك التهيج والجفاف، أو مشاكل في الرؤية مثل الصداع أو عدم وضوح الرؤية.



وعادة ما يرمش البشر نحو 15 مرة كل دقيقة. وعند التحديق في الشاشات، ينخفض هذا الرقم بشكل عام إلى نصف هذا المعدل أو أقل.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف العين وتهيجها وتعبها، لكن التركيز لمدة عشرين ثانية في مكان آخر بعيد بما يكفي حتى تسترخي العينان بدرجة كافية يساعد في تقليل الإجهاد.

ولذلك، يوصي الخبراء، منذ فترة طويلة، باتباع قاعدة 20-20-20 كطريقة لتخفيف إجهاد العين أثناء العمل على شاشة الكمبيوتر.

وتعني قاعدة 20-20-20، أخذ استراحة لمدة 20 ثانية على الأقل، كل 20 دقيقة، للنظر على بعد 20 قدما على الأقل. وأكد العلماء في جامعة أستون، قدرة هذه القاعدة في المساعدة على تخفيف بعض أعراض استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقق من قاعدة التوجيه 20-20-20 بشكل صحيح.

وبدأ الباحثون في كلية الصحة وعلوم الحياة بجامعة أستون دراستهم بمساعدة 29 مشاركا يعانون من أعراض إجهاد العين. وتؤكد النتائج أنه يجب على الأشخاص محاولة أخذ فترات راحة من شاشاتهم.

وأضاف وولفسون: «رغم أننا استخدمنا برنامجا متطورا، إلا أنه من السهل على الآخرين تكرار التأثير من خلال ضبط مؤقت على هواتفهم، أو تنزيل تطبيق تذكير. إنها طريقة بسيطة لتذكير نفسك بأخذ فترات راحة منتظمة لصالح عينيك».



المصدر: «ميديكال إكسبريس»