أعلنت شركة مجموعة الخليج للتجارة، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد لمنتجات شركة غلف أويل الشرق الأوسط في الكويت، عن إطلاقها لمجموعة جديدة من منتجات شركة غلف أويل الشرق الأوسط ذات الجودة العالية وعلى مستوى عالمي والتي صممت لتقديم قيمة إضافية لعملائها.

وقد تم الإعلان عن هذا الحدث خلال حفل خاص أقيم في فندق كراون بلازا - الكويت مؤخرا بحضور رئيس قطاع السيارات في مجموعة الملا هشام فقيه ومدير عام خدمات ما بعد البيع سليم كريم، يرافقهما المدير العام لشركة غلف أويل الشرق الأوسط راجيش فينكات وعدد من أعضاء فريق الإدارة في مجموعة الملا للسيارات وشركة غلف أويل الشرق الأوسط.



وشهد حفل الإطلاق، عرض الحجم الجديد والكلي لمنتجات زيت غلف إليت، أول مادة تزييت مزودة في جميع سيارات ماكلارين الفائقة الأداء.

وقد أطلقت المجموعة الجديدة لزيت شركة غلف أويل وفقا لتقنيات الحماية الحرارية وحماية أجزاء المحرك التي صممت خصيصا للسيارات الحديثة لتزويدها بالأداء العالي والحماية المطلوبة.



وتشمل السلسلة الجديدة لمنتجات شركة غلف أويل مجموعة متكاملة من مواد التشحيم والتزييت التي تستخدم في قطاع السيارات والتصنيع والمعدات البحرية، صممت بشكل وملمس مميزان يسهل معرفتها وتمييزها في سوق السيارات.

ويوضح كل نوع من المجموعة الجديدة التقنيات والفوائد التي يتميز بها ويوفرها كل منتج.



وبالكفاءة الفائقة التي صنعت بها، أصبحت محركات السيارات الحديثة اليوم تتميز بقدرة تحكم أعلى وقوة أكبر وأداء استثنائي، قابلة للعمل تحت درجات حرارة مرتفعة وضغط عال ما قد يؤدي إلى التآكل المبكر لأجزاء المحركات وتراكم الرواسب وتدهور حالة زيت المحرك.

ولهذا تم تصنيع زيت غلف فورمولا وغلف فورمولا إليت بتقنية الثيرموشيلد، التي تعمل على حماية المحرك من التآكل ما يساعد على ارتفاع كفاءة أدائه لأطول فترة ممكنة.



وتعتز مجموعة الخليج للتجارة بشراكاتها مع أكبر الشركات العالمية الرائدة مثل شركة غلف أويل الشرق الأوسط، بهدف تقديم أحدث المنتجات والتقنيات والحلول لعملائنا في قطاع السيارات.

تعد المجموعة الجديدة من زيت فورمولا وزيت فورمولا إليت، إضافة جديدة ومميزة للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لمجموعة الملا والتي لطالما وثق بها عملاؤنا عبر السنين.

ونتطلع إلى سنوات عديدة قادمة من الشراكة والتعاون مع شركة غلف أويل الشرق الأوسط.



وقال المدير العام لشركة غلف أويل الشرق الأوسط راجيش فينكات: إن المجموعة الجديدة لمنتجاتنا، تمكننا من مواصلة نهج شركتنا المتمثل في توفير أفضل المنتجات التي تحافظ على كفاءة ومستوى أداء وسلامة المحرك.



وأضاف: إطلاق المجموعة الجديدة لمنتج شركة غلف أويل في المنطقة يؤكد التزامنا المتواصل بتقديم أفضل المنتجات بأعلى مستويات الجودة والأداء.

تعد منتجات التشحيم والتزييت لشركة غلف أويل، إحدى أسرع العلامات التجارية نموا في المنطقة. ونرى أن المجموعة الجديدة لمنتجاتنا ستسهم بشكل أكبر في تعزيز مكانة علامتنا التجارية.



وأردف المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة غلف أويل الشرق الأوسط فيشال كولي قائلا: سنواصل تطوير أعمالنا نحو مستقبل أفضل وواعد، بالتميز التشغيلي الذي نحرص عليه من مرحلة الإنتاج إلى رفوف المنتجات.

والأهم من ذلك، حرصنا على بناء مستقبل بمنتجات مطورة توفر قيمة إضافية لعملائنا، وسنستمر من خلال قيمنا الأساسية في الشركة بتلبية احتياجات عملائنا وبتقديم حلول مبتكرة تواكب تطور احتياجات السوق.