أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أكاديمية «بيتك» الرقمية KFH Digital Academy، لبناء وتطوير القدرات الرقمية للموظفين بمعايير عالمية في مجالات التقنيات الحديثة المرتبطة بالتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية، انسجاما مع توجه وجهود «بيتك» نحو التحول الرقمي، وباعتبار توفير بنية تحتية من القدرات البشرية المدربة والمؤهلة من دعائم نجاح هذا التوجه واستمراريته بشكل منظم ومحترف يخدم الأهداف الاستراتيجية لـ «بيتك».



وتعتبر الأكاديمية خطوة استباقية متطورة تعبر عن حرص «بيتك» المتواصل وسعيه الدائم لتنمية القدرات الرقمية لرأس المال البشري ممثلا في موظفيه، وإعداد أجيال وقيادات شابة لمواكبة التطورات التقنية المرتبطة بمجالات العمل على تنوعها وشموليتها، من خلال برامج نوعية متخصصة معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية والنظرية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة، لتطوير قدرات الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال التقنية.



وقال رئيس الموارد البشرية لمجموعة «بيتك» زياد العمر: ترتكز استراتيجية «بيتك» للتحول الرقمي والابتكار على رفع مهارات موظفينا ليكونوا قادرين على توفير فرص أكبر للنمو والابتكار، ومن هنا جاء إطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية بآليات عمل جديدة لبناء قوى عاملة قادرة على مواكبة التطورات في صناعة التكنولوجيا المالية والتي بدأت تشكل الجانب الأكبر من مستقبل التعاملات المالية والمصرفية، وتعد الأكاديمية ثمرة تعاون بين إدارة التعلم والتطوير وقطاع التحول الرقمي والابتكار في «بيتك» بشكل يعبر عن التنسيق والتعاون المثالي بين الإدارات في المشروع الواحد بروح الفريق الواحد.



وأضاف: تستهدف الأكاديمية من خلال منصة تعليمية تدريبية استقطاب المنتسبين الذين يمتلكون أفكارا ابتكارية وطموحة، ومن خلال الاستعانة بأساتذة ومدربين ذوي خبرات واسعة، يتم تأهيل نخبة من الموظفين الموهوبين المبدعين لصناعة الفارق والتغيير في دفع عجلة التحول الرقمي.



من جانبه، قال مدير عام التحول الرقمي والابتكار في «بيتك» مزيد المزيد، إن إطلاق أكاديمية «بيتك» الرقمية KFH Digital Academy يعبر عن نهج تدريبي جديد يعتمد على دور الفرد في التغيير حيث يعتبر تطوير فريق العمل وانتقاله من مرحلة الى أخرى أساس نجاح البرنامج، مشيرا الى أن معالجة الاحتياجات المباشرة لفريق العمل بشكل أكبر يكون من خلال تطبيق التوجهات وطرق العمل الجديدة، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الكفاءة والقيادة والابتكار وفهم شركائنا بشكل أفضل، عبر مجموعة من الأدوات العلمية في إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم وإلهامهم ومن ثم توجيههم نحو الأهداف الموضوعة مسبقا.



وأضاف: من خلال ورش عمل متنوعة وبرامج تدريبية افتراضية وأخرى تعقد بصورة مباشرة، تتناول التكنولوجيا الرقمية وتطوراتها في القطاع المصرفي حاليا على صعيد الخدمات الرقمية في الكويت والعالم، ما يجعل «بيتك» يواكب من خلال الأكاديمية الرقمية أهم متغيرات الصناعة المصرفية مستقبلا وأكثرها تأثيرا، مشيرا الى أن التدريب يشمل مجال تحليل البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا البلوكتشين في العمليات التشغيلية وتسهيل الاجراءات لتحويل العمليات التقليدية الى مؤتمتة.