علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن شركة مجموعة صناعات الغانم (قتيبة يوسف الغانم) بدأت استعداداتها لعملية الإدراج المحتملة في بورصة الكويت من خلال مجموعة من الإجراءات بدأت عبر زيادة رأسمال الشركة وعدد أسهمها.



وكان رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المجموعة، قتيبة الغانم، قد وجّه رسالة إلى موظفي الشركة في أغسطس الماضي، قال فيها: «أبلغكم بأننا في طور دراسة طرح حصة أقلية من مجموعة قتيبة الغانم (صناعات الغانم) للاكتتاب العام في السوق الأول لبورصة الكويت، وأؤكد أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسة، إلا أنني ارتأيت أن أشارككم وجهة نظري حول هذا الموضوع».



وتفصيلياً، ذكرت المصادر أن «صناعات الغانم» رفعت رأسمالها المصرح به والمصدر والمدفوع بقيمة 82.9 مليون دينار، ليرتفع من 2.1 مليون دينار موزعة على 21 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، لتصبح قيمة رأس المال بعد الزيادة 85 مليون دينار موزعة على 850 مليون سهم.



وذكرت المصادر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأس المال يوم الأربعاء الماضي.

وعليه، فقد عدلت الشركة المادة 8 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة لما نصه «تحدد رأس المال المصرح به والمدفوع بمبلغ 85 مليون دينار موزعة على 850 مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية».



يذكر أن النموذج التشغيلي لصناعات الغانم يضم 6 قطاعات رئيسية تتضمن نحو 18 مجالا رئيسيا للأعمال ما بين بيع وشراء وتأجير وخدمات ما بعد البيع للسيارات، وصولا إلى صناعات الصلب والسياحة والسفر والخدمات المالية والخدمات الهندسية.