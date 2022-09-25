طارق عرابي



علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن توافر المخازن اللوجستية المبردة وغير المبردة بالمساحات الكافية لمستوردي ومنتجي المواد الغذائية سيلعب دورا محوريا في تخفيض زيادات أسعار المواد الغذائية.



ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء تبين الأمر وظهر له أن الهاجس الأكبر الذي يهدد مستقبل الأمن الغذائي في الكويت يتمثل في عدم توافر المخازن اللوجستية المبردة وغير المبردة اللازمة لتخزين السلع والمواد الغذائية الاساسية، خاصة بعدما أثبتت الدراسات أن هناك نقصا فيها.



وقالت المصادر «ارتفاع تكلفة التخزين يعتبر سببا أساسيا في ارتفاع الأسعار على مستوردي ومنتجي تلك المواد الذين طالبوا الدولة بتحرير الأسعار حتى يمكنهم الاستمرار في الاستيراد، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والنقل والاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات المخازن».



وأوضحت أن أثر نقص المخازن اللوجستية يؤثر كما وكيفا على الأسواق، وأن الأثر الأول يتمثل في عدم قدرة المخازن الحالية على استيعاب المخزون الغذائي طويل الأمد، والثاني هو ارتفاع تكلفة تخزين السلع والمواد المختلفة لدى شركات القطاع الخاص بسبب هذا النقص، وما يترتب عليه من ارتفاع في الأسعار.



في هذا الصدد، أكدت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد تصوراتها المتعلقة بتوفير أراض ومخازن لوجستية لضمان الأمن الغذائي بالكويت، وهي الدراسة التي تم البدء فيها مؤخرا بناء على طلب وتوجيهات من قبل مجلس الوزراء.



وتوقعت المصادر أن يقوم وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية فهد الشريعان برفع الدراسة كاملة إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، خاصة أنها تضمنت تصنيفا كاملا للمخازن المتاحة حاليا، إلى جانب الحاجة الفعلية من المخازن اللوجستية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى حصر بالمناطق الصناعية وغير الصناعية التي يمكن الاستفادة منها لإنشاء مخازن لوجستية مستقبلا.