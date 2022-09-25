شددت الحراسة على وزير العدل البلجيكي فانسان فان كويكنبورن وتم توقيف ثلاثة أشخاص في هولندا اثر تلقيه تهديدا «خطيرا»، حسبما أعلنت النيابة العامة الاتحادية.



وبحسب الصحيفة الفلمنكية «هيت لاتستي نيوز»، عثر «على الأقل» على سلاح ناري وزجاجات مملوءة بالبنزين داخل مركبة مسجلة في هولندا تم رصدها قرب منزل الوزير في ضواحي كورتري (شمال غرب).



وقالت النيابة العامة الاتحادية في بيان، إن ثلاثة أشخاص أوقفوا مؤخرا في هولندا، وطلب نقلهم إلى بلجيكا.



والثلاثة هولنديون ويبلغون 20 و29 و48 عاما.



وكتب فان كويكنبورن في تغريدة «أنا وعائلتي بخير. معركتنا ضد الجريمة المنظمة تتواصل، مع مزيد من العناصر والموارد البشرية. لن نرضخ للعنف».



ولفتت النيابة العامة الاتحادية إلى أنها «أبلغت خلال الأسبوع الماضي بتهديد محتمل» يطول وزير العدل، مشيرة إلى أن تحقيقا أوكل الى قاضي تحقيق «أشار بسرعة إلى وجوب أخذ هذا التهديد على محمل الجد».



وشددت الحراسة حول الوزير المعني وتقرر ألا يشارك في بعض النشاطات المقررة للأيام المقبلة. ولم تكشف النيابة العامة أي تفصيل إضافي بشأن التحقيق.