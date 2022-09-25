أسامة ابو السعود



أعلن الأمين المالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله حماد الرباح أن التعميم الصادر عن مؤسسة البترول الكويتية بشأن إيقاف الدورات التدريبية والمهمات الرسمية والمؤتمرات الخارجية والمحلية جاء احترازيا وبصفة مؤقتة، نظرا للقيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال الرباح إننا ومنذ بداية دورة مجلسنا التنفيذي طالبنا مؤسسة البترول الكويتية باستئناف مشاركة الموظفين العاملين في هذه الأنشطة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن زوال القيود المفروضة سابقا لمواجهة فيروس كورونا وعودة الحياة الطبيعية للعالم أجمع.



وأوضح أنه وتزامنا مع إصدار مؤسسة البترول الكويتية تعميمها باستئناف العمل بالمؤتمرات الخارجية، فإننا نطالب المؤسسة باستئناف الدورات الخارجية أيضا لزيادة الخبرة العملية للموظفين العاملين وتسهم بالنهوض في القطاع النفطي، وتنفيذا للوائح الإدارية التي تنظم العمل في هذا الخصوص.



وختم عبدالله الرباح تصريحه بان اتحاد البترول مستمر في متابعة هذا الموضوع الذي لا يقل أهمية عن باقي المواضيع التي تبناها الاتحاد وأنه على ثقة بأنه سوف يتم الانتهاء من إقراره في القريب العاجل لما لمسناه من حرص المؤسسة وشركاتها التابعة على تحسين المستوى والأداء الوظيفي للعاملين في القطاع النفطي.