عواصم ـ وكالات: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، متحدث الرئاسة التركي د.إبراهيم كالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.



وبحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، نقل د.كالن تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لفخامته.



وأضافت «واس»: جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.