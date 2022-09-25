أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي ان الدعم والعزيمة والحفاظ على الدستور والدفاع عن الكويت تأتي من خلال الشعب الكويتي ودعمه المستمر للنواب وهذا ما اوصلهم لهذه المرحلة من العمل السياسي. واضاف فارس العتيبي خلال افتتاح مقره الانتخابي اننا نعيش اليوم عرسا ديموقراطيا تحقق بنجاح الشعب في مهمته وصمود النواب وأشكر الجميع على كل تلك المواقف السابقة وبإذن الله الكويت سوف تفرح جميعها بتاريخ 29 سبتمبر بمخرجات نيابية طيبة وأصيلة مثل طيب واصالة الشعب الكويتي. وزاد بقوله: نحن أمام مرحلة تاريخية كما يعلم الجميع وامام حقبة جديدة وعهد جديد ويجب ان تطوى صفحة الماضي من خلال التشريع والمحاسبة وانا اقول دائما ان اللبنة الاولى للاصلاح وضعت من خلال الشعب الكويتي بتاريخ 5 ديسمبر 2020 بوصول النواب الاصلاحيين واليوم نحن في مفترق طرق والرسالة يجب أن تكون واضحة ان الشعب الكويتي عنوانه الاصلاح وليس غيره وضرب الفساد والمفسدين وكويت جديدة ونهج جديد وهذه ما يريده الشعب الكويتي ويحرص عليه. وقال العتيبي: القيادة السياسية أهدت الى الشعب القرار والمصير والخطاب السامي كانت به عناوين واضحة وصريحة بالعودة الى الشعب الكويتي لاختيار مصيره ونحن عملنا في مجلس 2020 بكل إخلاص وتفان في الدفاع عن الدستور والمكتسبات الشعبية حرصا على تطبيق ما ورد في برنامجنا الانتخابي 2020. وأوضح العتيبي أن محاسبة الفاسدين لها شقان، الاول القانوني وهو مسؤولية الحكومة والقضاء، والشق الرقابي وهو مسؤولية المجلس ونحن ندعم الحكومة اذا كان هناك تشريع يدعم ويحقق صالح الوطن والمواطنين.



ودعم الأسرة الكويتية وتحسين مستوى الاقتصاد ودخل الأسرة الكويتية حيث تقدمت بعدة قوانين لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للكويتيين كما يجب على الحكومة توجيه ارباح الصناديق الاستثمارية الى داخل الكويت ولا تنسوا ان الكويت تحتاج الى ابنائها اليوم جميعا والصوت للكويت فقط وانا كنت قريبا منكم وسوف أستمر في ذلك.



من جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد المطير ان فارس العتيبي كان من اكثر الاشخاص تنسيقا لعمل الكتلة البرلمانية خلال عمل المجلس للوصول الى قرارات مفيدة لأي جلسة قادمة.



وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العتيبي ان فارس العتيبي يستحق التصويت له وان يمثل الدائرة الثالثة وابناءها.



وفي الاتجاه ذاته، قال النائب السابق فيصل المسلم مخاطبا الحضور: صوتوا للكويت وصوتوا لفارس العتيبي صوتوا لوصول رجال اكفاء يحفظون الامانة، صوتوا للعزة والكرامة.



من جهته، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط: ان الجميع يحترم كل القبائل وكل المكونات الاجتماعية لكن المشكلة مع من انقلب على المبادئ ولن نقبل بالخلافات. واضاف: أتينا لخدمة البلد والناس من مختلف المكونات ولن ننجر الى الخلافات.