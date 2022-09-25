أكد النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة الأولى د.حمد روح الدين استمراره فيما بدأ فيه من خلال تبني القضايا الشعبية والحفاظ على الحقوق والمكتسبات الوطنية.



وأضاف روح الدين، خلال افتتاح مقره الانتخابي: بإذن الله كما عهدتموني سأبقى قريبا من الجميع لتلمس مشاكل وهموم المواطنين، موجها الشكر الجزيل للحضور الكثيف حيث عبر الحضور عن مشاعرهم الطيبة.



وتابع: نحمد الله على محبة الناس هذه المحبة التي تأتي من خلال عدة أمور، أهمها الأمانة في العمل والحرص على التواصل والصدق والحرص على مصلحة الكويت ومواطنيها، مشيرا إلى ان تواصله مع جميع أطياف المجتمع دون تفرقة لإيصال صوت الجميع لقاعة عبدالله السالم، مشددا على استمراره في مواجهة الفساد وإقرار التشريعات التي تهم المواطنين «وبإذن الله سنكون عند هقوة أهل الدائرة الاولى ان شاء الله».