ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.24 في المئة الى مستوى 0.310 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.12 في المئة إلى مستوى 0.300 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 3.18 في المئة إلى مستوى 0.336 دينار والفرنك السويسري بنسبة 1.42 في المئة لمستوى 0.315 دينار في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 1.20 في المئة إلى مستوى 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.