أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن "حالة الطوارئ" في ولاية فلوريدا مع اقتراب اعصار (ايان) فوق منطقة البحر الكاريبي باتحاه الولاية داعيا وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لتنسيق جهود الاغاثة وتقديم المساعدة المطلوبة.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء امس السبت، ان اجراء الرئيس يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث للتخفيف من المعاناة وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف البيان ان "الوكالة الفيدرالية لادارة الطوارئ مخولة بتحديد وتعبئة وتقديم المعدات والموارد اللازمة وفقا لتقديرها للتخفيف من الآثار المحتملة.

ويتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يصل الاعصار (ايان) خلال الأيام المقبلة الى فلوريدا داعيا السكان لمراقبة تحديثات مسار العاصفة واتباع أي نصيحة يقدمها المسؤولون المحليون.

وحذر المركز من أن "هناك خطر حدوث عواصف خطيرة ورياح قوية وهطول امطار غزيرة على طول الساحل الغربي لفلوريدا".