عبدالعزيز الفضلي

عاد " زينة الحياة " من المتعلمين في مدارس رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية الى مقاعد الدراسة صباح اليوم الأحد، مدشنين العام الدراسي الجديد بعد توقف استمر لمدة عامين بسبب جائحة كورونا على ان يلحق بهم زملاؤهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 2 اكتوبر المقبل .

وكشفت مصادر تربوية من الداخل الميدان التربوي ل "الأنباء"، ان وزارة التربية نجحت في اول يوم استقبلت به ابناؤها الطلبة، مشيرةً الى انها هيأت كل الظروف بتعاون جميع قطاعاتها ومناطقها التعليمية المختلفة والإدارات المدرسية وفق خطة موضوعه قام بتنفيذها القيادات التربوية وبمتابعة دقيقة من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د علي المضف .