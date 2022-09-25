أحمد مغربي
افتتحت بورصة الكويت جلسة اليوم (الأحد) على تراجعات جماعية كبيرة، متأثرة بالضغوط التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وقرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3 %.
وسيطر اللون الأحمر على كافة المؤشرات حيث تراجع مؤشر السوق العام بنحو 2.5 % ، فيما تراجع السوق الأول بواقع 2.4 % والرئيسي بنحو 2.6%.
وانعكست عمليات البيع على أسعار الطلب للأسهم القيادية ومكونات السوق الأول لتنخفض سيولة السوق العام في الساعات الأولى للتداول بنحو 30 مليون دينار.