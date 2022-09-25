أحمد مغربي

افتتحت بورصة الكويت جلسة اليوم (الأحد) على تراجعات جماعية كبيرة، متأثرة بالضغوط التي شهدتها ⁧‫الأسواق العالمية‬⁩ في نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار ⁧‫الفائدة‬⁩ لمواجهة ⁧‫التضخم‬⁩ وقرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3 %.

وسيطر اللون الأحمر على كافة المؤشرات حيث تراجع مؤشر السوق العام بنحو 2.5 % ، فيما تراجع السوق الأول بواقع 2.4 % والرئيسي بنحو 2.6%.

‎وانعكست عمليات البيع على أسعار الطلب للأسهم القيادية ومكونات السوق الأول لتنخفض سيولة السوق العام في الساعات الأولى للتداول بنحو 30 مليون دينار.