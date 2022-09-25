أعلنت وزارة الصحة السويسرية، أنھا ستتلف 10.3 ملیون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفیروس كورونا.

وقالت الوزارة: إنه لیس أمامھا خیار سوى إتلاف الجرعات بعد انتھاء صلاحیتھا الأربعاء الماضي، حیث تقدر قیمتھا بنحو 280 ملیون فرنك سويسري (285 ملیون دولار).

وكانت سويسرا اشترت جرعات كثیرة من مختلف الشركات المصنعة، حتى وصل الفائض لديھا نحو 38 ملیون جرعة من اللقاحات المختلفة تنتھي صلاحیتھا قبل نھاية العام.

ولقحت سويسرا التي سجلت 5.13 ألف وفاة بالفیروس منذ بداية الوباء، نحو 70 % من سكانھا البالغ عددھم 7.8 ملیون نسمة.