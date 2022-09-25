أحمد مغربي

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم (الأحد) على تراجعات جماعية كبيرة لمؤشراتها تجاوزت 2.5%، حيث تأثر السوق بالضغوط التي شهدتها ⁧‫الأسواق العالمية‬⁩ في نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار ⁧‫الفائدة‬⁩ لمواجهة ⁧‫التضخم‬⁩ وقرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3%.

وسيطر اللون الأحمر على كافة المؤشرات بنهاية جلسة التداولات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنحو 2.69%، فيما تراجع السوق الأول بواقع 2.48% والرئيسي بنحو 3.47%.

‎وانعكست عمليات البيع على أسعار الطلب للأسهم القيادية ومكونات السوق الأول، لتسجل سيولة السوق بشكل عام في نهاية التعاملات نحو 57.4 مليون دينار، حيث استحوذ السوق الأول على 44.7 مليون دينار منها.