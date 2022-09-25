قال مراقب المحطات في ادارة الأرصاد الجوية ضرار العلي، ان الطقس غير مستقر والرياح شمالية غربية نشطة قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية مع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام.

وتوقع العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية خلال اليومين المقبلين مع درجات الحرارة العظمى ما بين 39 ر41 درجة مئوية والصغرى ما بين 23 ر25 درجة مئوية على المناطق البرية و27 ر29 درجة مئوية على المناطق الساحلية والسكنية.

ودعا قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية الى توخي الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الأفقية والرمال الزاحفة المتراكمة على أكتاف الطريق كذلك مرتادي البحر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام.