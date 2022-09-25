استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية اولاف شولتس وبحثا مسارات التعاون والفرص المطروحة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة وعددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الانباء الاماراتية «وام» اكد الجانبان أن التعاون والحوار وتغليب الحلول الديبلوماسية هي السبيل لمعالجة مختلف القضايا والأزمات ومواصلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.

وأضافت «وام» أن الجانبين شهدا توقيع اتفاقية استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.