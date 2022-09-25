أسف «لقاء الجمهورية» خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان أن تتحكم الأنانية بمصير البلاد، بدلا من الإسراع في القيام بخطوات إنقاذية تبدأ بتأليف الحكومة، يليها انتخاب رئيس للجمهورية يضع نصب عينيه الدستور ولا شيء غير الدستور.

وسأل: «بعد انقضاء العام الثالث على بدء الانهيار لم تتمكن السلطات المتعاقبة من مكاشفة اللبنانيين بالكلفة الباهظة التي تنسحب على خزينة الدولة وعلى كل اللبنانيين، ولم يتم انجاز أي خطة تعاف بمشاركة الهيئات والقطاعات المعنية ولم تحظ بعد بموافقة اللجان النيابية المختصة، وخير دليل على هذا الإرباك كان كلام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي اثر اجتماعاته مع المسؤولين»، فهل يعقل أن يصبح تصرف المسؤول غير مسؤول إلى هذا الحد؟ هل يستحق لبنان ممارسة كهذه وأداء كهذا؟..

واعتبر «لقاء الجمهورية» أن إغلاق المصارف بعد سلسلة الاقتحامات يرتد سلبا على المودعين قبل سواهم، مؤكدا أن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الدولة واستمرار اقتحام المصارف بهذا الشكل سيضاعف الأزمة ويضع صغار المودعين قبل سواهم في موضع أصعب من الصعب.

كما ثمن «اللقاء» البيان الثلاثي (الأميركي - السعودي - الفرنسي) حول لبنان، مؤكدا انه يعبر عن مواقف القوى اللبنانية الحريصة على الدستور اللبناني وعلى أهمية تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وضرورة عودته إلى الحضن العربي بصفته التأسيسية في جامعة الدول العربية.