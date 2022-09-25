الدهيم: وضعنا خططاً تشغيلية لاستقبال كبرى المعارض والمؤتمرات بالفترة المقبلة

أعلنت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم عن استعداد الشركة لاحتضان كبرى المعارض الدورية المتخصصة خلال الأيام المقبلة في قاعاتها الرئيسية المجهزة في بداية شهر أكتوبر المقبل بعد تجهيزها وصيانتها وفق أحدث التصاميم والتقنيات الحديثة.

وأضافت أن الشركة مع عودة النشاط في صدد احتضان معارض دورية اعتاد عليها الزوار سواء كانت محلية او دولية مثل معارض (العطور - الساعات - الكتاب -البناء - الذهب) داخل القاعات الرئيسية، حيث إن مثل تلك المعارض تسهم في تحقيق فرص تسويقية عبر التقاء ممثلي الشركات مع العملاء بشكل مباشر لتقديم خدماتهم من خلال تنظيمها للفعاليات.

وتابعت الدهيم: «لقد وضعت الشركة الخطط التشغيلية لاستقبال واحتضان كبرى المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة عبر صالات الشركة المجهزة بقاعات للمؤتمرات بتقنية عالية وبمواقف عمومية وخاصة ومزودة بأحدث الأجهزة التقنية للتناسب مع احتياجات عملائها، كما ندعو الشركات إلى سرعة تأكيد مشاركتها في المعارض خلال الفترة المقبلة نظرا للطلب الكبير على المشاركة في المعارض وضيق الوقت».

وتوقعت أن تشهد المعارض خلال الفترة المقبلة إقبالا واسعا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من العطور وأدوات التجميل والساعات ومستلزمات البناء والغذاء والأواني المنزلية، حيث تسعى الشركة إلى إقامة معارض متخصصة يستفيد منها الزوار، فضلا عن توفير أجواء تسوق وعروض جاذبة مميزة تلبي كل احتياجاتهم الاستهلاكية.

كما توفر الشركة كل التسهيلات والخدمات اللازمة لإنجاح مشاركة عملائها في جميع فعالياتها بدءا من توقيع العقد مرورا بحجز القاعات وتنفيذ أعمال الديكور بتجهيز الأجنحة ومنصات العرض شاملا توفير خدمات الحراسة والنظافة والخدمات الأخرى.