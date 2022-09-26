يرجع ولعنا بالبحث إلى الأيام الأولى للإنترنت عندما لم تكن الخوارزميات هي النمط السائد، في ذلك الوقت، كان إمكانية أن يُعثر عليك عبر الإنترنت أسهل بكثير، لم يتطلب الأمر كل المعرفة الفنية، والوعي بمئات من عوامل التصنيف حتى يمكنك الظهور في نتائج البحث عبر الإنترنت، فقد كانت الأمور أبسط من ذلك بكثير.

واليوم، مع تطور خوارزميات البحث الأساسية في جوجل، وفي أعقاب التعديلات الرئيسية التي أُدخلت عبر شركات مثل "باندا" "Panda"، و"بنجوين" "Penguin"، و"همنجبيرد" وHummingbird ، أصبحت القدرة على الظهور في نتائج البحث على الويب مشابهةً للحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء أو الرياضيات.

بصفتنا رواد أعمال، نعلم جميعاً أن أفضل طريقة لتسويق أي عمل تجاري عبر الإنترنت هي الظهور بشكل طبيعي في أعلى صفحات نتائج محرك بحث جوجل؛ فهو مجاني ويوفر حركة مرور غير محدودة تقريباً إلى موقعك، لكن القيام بذلك أصبح أيضاً مهمة ضخمة ويحتاج إلى إتقان هذا المجال المعقد.

إذا كنت صاحب عمل أو محترفاً، فأنت تعلم جيداً أن الظهور بشكل ملائم في نتائج محركات البحث باستخدام الكلمات المفتاحية عالية التنافسية مهمة صعبة بشكل متزايد، ولكن كيف يُفترض بنا تسويق أعمالنا عبر الإنترنت إذا لم نتمكن من الظهور بشكل تنافسي في نتائج محرك بحث جوجل؟ وكيف يبدو أن بعض الأشخاص يهيمنون على نتائج بحث جوجل بينما يبدو أن آخرين يتعثرون ويفشلون؟

إذاً، ما الذي يتطلبه الأمر لتسويق عملك عبر الإنترنت؟ بدون الانتظار لسنوات وسنوات لترتقي في الترتيب على نتائج صفحات محرك البحث جوجل، هناك بالتأكيد بعض الطرق لتسويق عملك والتي ستوفر عائداً أفضل على استثمار وستوفر وقتك أكثر من غيرها، ستستغرق بعض هذه الطرق أسابيع لتؤتي ثمارها؛ بينما ستستغرق طرق أخرى شهوراً وسنوات.

هذا ونستعرض في هذا التقرير 5 طرق ستساعدك في زيادة حجم مرور المستخدمين أو وصولهم إلى موقعك وصفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

1- أنشئ مدونة وانشر محتوى عالي الجودة بانتظام

- أن أهم طريقة لتسويق عملك على الإنترنت هي إنشاء مدونة، حيث يمكنك نشر ومشاركة محتوى عالي الجودة يضيف قدراً كبيراً من القيمة بشكل منتظم.

- هذه بالتأكيد استراتيجية طويلة المدى، ولن تؤتي ثمارها بين عشية وضحاها، لكن كل رائد أعمال يحتاج إلى فهم أهمية تبني طريقة التسويق هذه عبر الإنترنت.

- إن إنشاء مدونة لافتة للانتباه في أي صناعة أو مجال متخصص لا يؤدي فقط في زيادة حركة المرور إلى الموقع عبر لفت انتباه محرك البحث جوجل، بل يؤدي أيضاً إلى تعزيز قيمتك في محرك البحث.

- إذا تمكنت من أن تعزز قيمتك في محرك البحث، فسوف تجذب انتباه المستهلكين، ووسائل الإعلام، وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء، ما سيُترجم في صورة زيادة مبيعاتك.

2- قم بتسويق المحتوى الخاص بك على موقعي "ميديم "Medium و"كورا" "Quora"

- إذا كنت تتطلع إلى الحصول على بعض الزيارات المبكرة، وكان لديك موقع جديد نسبياً -عمره أقل من عامين وقيمته في محرك البحث لا تزال صغيرة- يجب أن تعمل على تسويق المحتوى الخاص بك على مواقع مثل "ميديم" "Medium" و "كورا" "Quora".

- كيف تفعل هذا؟ اكتب محتوى عالي الجودة على الموقع الخاص بك، وتأكد من أن هذا المحتوى يتمحور حول كلمات مفتاحية رئيسية، وأنه مميز ويضيف الكثير من القيمة، ومفيد للآخرين بطريقة ما.

- بمجرد القيام بذلك، اكتب مقالاً آخر على موقعي "ميديم" "Medium" و"كورا" "Quora"، وتأكد أيضاً من أن المقال يتمحور حول كلمات مفتاحية رئيسية، وأنه مميز ويضيف الكثير من القيمة.

- أنشئ رابطاً في هذه المقالة باستخدام كلمة مفتاحية رئيسية أو ذات صلة للعودة إلى المقالة الرئيسية على موقعك أو مدونتك.

- يسمى هذا تسويق المحتوى، وهو أقوى طريقة لكسب شعبية على صفحات محرك البحث جوجل، فضلاً عن ميزة الوصول إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة الموجودة على الموقعين السالف ذكرهما.

3- تواصل مع الآخرين في مجموعات موقع "لينكد إن"

- تعد المجموعات الموجودة على موقع "لينكد إن" "LinkedIn" طريقة رائعة للتواصل السريع مع الآخرين في مجال عملك أو مجال تخصصك للمساعدة في نشر رسالتك.

- يمكنك الترويج للمحتوى الخاص بك من خلال مجموعات "لينكد إن" طالما أن منشوراتك لا تبدو كرسائل ترويجية غير مرغوب فيها.

- فمن الأفضل إضافة قيمة إلى المحادثة أو المناقشة داخل المجموعة قبل محاولة تقديم روابط تتعلق بنشاط عملك.

4- استخدم إعلانات موقع فيسبوك والصفحات الموجهة لفئة محددة من المستخدمين.

- رغم أن إعلانات موقع فيسبوك ليست مجانية، فهي توفر فرصة رائعة للوصول إلى فئة المستخدمين الملائمة لنشاطك التجاري.

- طالما أنك تعرف عميلك جيداً، يمكنك استخدام مقاييس مثل الاهتمامات، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية، والعمر وغيرها الكثير، لتحديد المستهلكين المحتملين وجذبهم إلى الصفحات المصممة لمخاطبة فئات بعينها.

- جرب إنفاق كميات صغيرة من الأموال أولاً لترى أي نسخة من الإعلانات وأي صفحة موجهة تتلقى أفضل ردود وتجذب المستهلكين إلى منتجك.

- قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للعثور على المزيج أو الوصفة الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالإعلان على موقع فيسبوك، ولكن بمجرد أن تصبح حملتك مربحة، كل ما عليك فعله هو الاستمرار في التوسع.

5- الاستفادة من قوة المشاهير المؤثرين على موقع إنستجرام

- اليوم، ومع القوة المستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الوصول على الفور إلى أعداد كبيرة من الناس من جميع أنحاء العالم في أي لحظة.

- لكننا نعلم أيضاً أن الخوارزميات والظهور في نتائج البحث يعمل ضدنا، خاصةً عندما لا يكون لدينا مئات الآلاف أو ملايين المتابعين.

- للوصول إلى هؤلاء الأشخاص، نحتاج إلى مشاهير مؤثرين للمساعدة في نشر رسائلنا.

- ورغم أن هذا لن يكون مجانياً، فهو سيمنحك وصولاً فورياً إلى جمهور عريض في مجال تخصصك المحدد طالما اخترت الشخص المؤثر المناسب على موقع إنستجرام للمساعدة في نشر رسالتك.