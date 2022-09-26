تقتنص السيارات الكهربائية ببطء، ولكن بثبات، حصتها في السوق من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي مع مرور كل عام؛ إذا كنت تفكر في شراء سيارة كهربائية، فيجب أن تعرف بعض الأشياء الأساسية عن هذه المركبات.

أنواع السيارات الكهربائية

- هناك نوعان مختلفان من السيارات الكهربائية: السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والسيارات الهجينة القابلة للشحن.

- إن الفرق الأكثر أهمية بين الاثنين هو أن السيارات الكهربائية المزودة ببطارية تعمل بالكهرباء فقط، بينما تعمل السيارات الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء والوقود.

كيف تختلف المركبات الكهربائية عن السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالوقود

- عند شراء سيارة كهربائية، يجب أن تفكر في مزاياها مقارنة بالسيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين.

- تحصل السيارة الكهربائية على الطاقة من محرك كهربائي، والذي يحصل على الكهرباء من بطارية.

- وتُشحن البطارية عن طريق توصيل السيارة بمنفذ كهربائي أو محطة شحن، ويُطلق على المركبات الكهربائية أحياناً اسم السيارات القابلة للشحن لأن بطارياتها تُشحن عن طريق توصيل السيارة بمحطة أو منفذ شحن.

- من ناحية أخرى، تستخدم السيارات الهجينة مزيجاً من البنزين والكهرباء، مما يعني أنك ستظل بحاجة إلى زيارة محطة الوقود من وقت لآخر.

- تعمل المركبات الكهربائية بالكامل باستخدام الكهرباء، في المقابل، تمتلك السيارات التي تعمل بالوقود، محرك احتراق داخلياً يعمل بالبنزين.

كيف يعمل شحن المركبات الكهربائية؟

- عندما تنفد البطارية، تحتاج إلى توصيل السيارة بمنفذ كهربائي، وهناك عدة طرق لشحن المركبة الكهربائية، لكن جميعها تتطلب محطة شحن، والتي تُسمى أيضاً بمعدات إمداد المركبات الكهربائية.

- إن منفذ الشحن من المستوى 1 "120 فولت" هو الطريقة الأكثر شيوعاً لشحن سيارة كهربائية في المنزل.

- تستخدم هذه الأنظمة قابساً بقوة "120 فولت"، تماماً مثل جهاز تحميص الخبز أو المكنسة الكهربائية.

- لكن هذه المقابس توفر قدراً أكبر من الطاقة مقارنة بمنافذ الطاقة التقليدية في المنزل، حيث يوفر شاحن المستوى 1 طاقة تكفي من 3 إلى 5 أميال لكل ساعة شحن.

- يمكن لمنفذ المستوى 2 "240 فولت" توفير ما يصل إلى ثمانية أضعاف الطاقة التي يوفرها شاحن المستوى 1، ونظراً لأنه يتطلب تركيبات خاصة ومعدات كهربائية، فهو ليس شيئاً تركبه بنفسك في المنزل عادةً.

- وتوجد أيضاً محطات عامة، يمكنك شحن سياراتك الكهربائية فيها أثناء تواجدك بعيداً عن المنزل، وتختلف هذه المحطات من حيث النوع وتصنيف القوة.

- وتوفر أجهزة الشحن البطيئة (وتسمى أيضاً المستوى 1) طاقةً تكفي لنطاق يتراوح من 6 إلى 20 ميلاً لكل ساعة شحن.

- ويمكن العثور على هذه الشواحن في مواقف السيارات الكهربائية، وبعض مواقف السيارات، وفي بعض محطات الاستراحة على الطريق السريع.

- إن أفضل الخيارات هي محطات الشحن فائقة السرعة التي تقصر وقت الشحن عن طريق إمداد البطارية بالطاقة مباشرة.