أكد محافظ حولي علي الأصفر ضرورة انجاز مشاريع الطرق في المحافظة بالوقت المحدد، وذلك لأهمية هذه المشاريع في تخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وتحسين حركة المرور في المناطق التجارية والخاصة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ حولي على مشروع طريق القاهرة الواقع بين منطقتي حولي ومنطقة الشعب وبحضور مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالوكالة م. سهى أشكناني، حيث اطلع محافظ حولي على عرض مرئي لكافة المشاريع القائمة والمستقبلية التي تقوم بها هيئة الطرق.

وقال الأصفر إن المحافظة ستستمر بمتابعة كافة المشاريع القائمة وذلك لما لها من أهمية في خدمة المواطنين والمقيمين في مناطق المحافظة.

وفي الختام تقدم محافظ حولي بالشكر للعاملين في هذه المشاريع الحيوية، متمنيا لهم مزيدا من العطاء والاجتهاد لخدمة وطننا الغالي.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري لديها مشاريع مستقبلية وقيد الطرح في المحافظة منها تطوير طريق الدائري الثالث وجسر التفاف بين منطقتي السرة والجابرية وتطوير طرق في منطقة جنوب السرة، ومشروع تطوير الدائري الرابع ومشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع.