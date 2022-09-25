طغى على اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلانو عرض لمجموعة "دولتشه أند غابانا" صُممت بالتعاون مع كيم كارداشيان.

وتهافت محبو نجمة تلفزيون الواقع بأعداد كبيرة إلى مقر الدار الإيطالية في مركز متروبول في المدينة الواقعة شمال إيطاليا، آملين في رؤية كارداشيان إثر الحملة الإعلانية الضخمة التي مهدت للحدث والمنشورات الكثيرة حوله عبر الشبكات الاجتماعية.

وعُرض في خلفية المنصة أثناء الحدث فيلم بالأبيض والأسود لكيم كارداشيان بشعرها الأشقر البلاتيني، وهي تتناول طبقاً من المعكرونة في المطعم..

ومشت العارضات على المنصة على وقع موسيقى حماسية لتقديم مجموعة الأزياء بعنوان "تشاو كيم" التي اختارت قطعها نجمة تلفزيون الواقع من مجموعات الدار الإيطالية بين 1987 و2007.

وتشمل المجموعة نسخاً مجددة من قطع تاريخية بينها بزات كاملة إضافة إلى أزياء مريحة وسراويل جينز أو قمصان