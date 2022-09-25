أفادت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن مشروع وثيقة خطة الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الطاقة تظهر أنه سيُفسح المجال للدول الأعضاء لتخفيض استهلاك الكهرباء بمعدل أقل من المقترح حاليا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المفوضية الأوروبية تستهدف نشر الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات المستقبلية التي يُمكن للتكتل أن يتخذها لتخفيف حدة أزمة الطاقة، الأربعاء المقبل.

وأشارت "إل كورييري ديلا سيرا" إلى أن المقترح الذي تتم دراسته ينص على ضرورة أن تخفض كل دولة استهلاك الطاقة بنسبة 5% في الساعة، خلال ساعات ذروة الأسعار، وهو ما يمثل ما لا يقل عن 10% من جميع الساعات اعتبارا من مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل حتى 31 آذار/مارس .2023

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هناك تحديثا لمشروع الخطة يفيد بأنه يجوز للدول الأعضاء أن تقرر تحديد هدف لنسبة مختلفة لساعات الذروة، طالما تتم تغطية 7% على الأقل من هذه الساعات.

ومع معاناة المستهلكين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، من فواتير الطاقة القياسية بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي، تدفع الحكومات المفوضية لإيجاد حلول على مستوى المنطقة للتخفيف من حدة الأزمة.