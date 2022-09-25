أظهر استطلاع جديد، أجرته الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، مدى انتشار مشكلة العنف تجاه الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية، إذ أبلغ ثلثا أطباء الطوارئ في الولايات المتحدة عن تعرضهم للاعتداء في العام الماضي، بينما قال أكثر من ثلث المستجيبين إنهم تعرضوا للاعتداء أكثر من مرة.

كما كشف الاستطلاع أن نحو 80% من أطباء الطوارئ بلغوا عن ارتفاع معدل العنف.. فيما قال 45% إنه "زاد بشكل كبير" خلال السنوات الخمس الماضية.

قال الدكتور كريس كانجت الرئيس المنتخب للكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ "يستمر العنف في قسم الطوارئ في تهديد وإلحاق الأذى بأطباء الطوارئ والمرضى؛ فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهد أطباء الطوارئ زيادة مطردة في الاعتداءات بسبب الفيروس التاجي".

وبحسب 89% ممن شملهم الاستطلاع، كان للعنف أثر سلبي على رعاية المرضى؛ انعكس في زيادة أوقات الانتظار ومغادرة المرضى قسم الطوارئ دون أن يعاينهم الطبيب، كما قال حوالي 87% من أطباء الطوارئ إن إنتاجيتهم انخفضت بسبب العنف.