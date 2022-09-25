فاز الفيلم الروائي "زنقة كونتاكت" للمخرج إسماعيل العراقي بالجائزة الكبرى لمهرجان المغرب الوطني للفيلم بطنجة الذي اختتمت فعاليات دورته الثانية والعشرين

وشهدت المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة لهذه الدورة مشاركة 28 فيلما طويلا تم إنتاجها منذ الدورة الأخيرة للمهرجان التي انعقدت من 28 فبراير إلى 7 مارس 2020.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة، التي ترأسها خبير القطاع السمعي البصري، إدريس أنور، كلا من المخرج لحسن زينون، والكاتبة والشاعرة ثريا ماجدولين، والناقد السينمائي، محمد طروس، والإعلامي والناقد السينمائي، بلال مرميد، إضافة إلى الملحن والموسيقار بلعيد العكاف، والكاتبة بشرى بولويز.