أيد الناخبون في سويسرا خطة إصلاح نظام معاشات الدولة، الذي يشمل عمل النساء لمدة أطول وفرض ضرائب أعلى على المبيعات، وفق توقعات أولية لمحطة "اس آر اف" الإذاعية.

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سن تقاعد النساء سيرتفع تدريجيا إلى 65 عاما بدلا من 64 حاليا، ليتساوى مع سن تقاعد الرجال.

كما توفر الإصلاحات المزيد من المرونة، إذ يمكن للأشخاص اختيار التقاعد في سن يتراوح بين 63 و 70 عاما، كما يُمكنهم تقليل ساعات العمل حال المطالبة بمعاش جزئي.

وسيرتفع معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي إلى 1ر8% من 7ر7% ، بينما سيرتفع المعدل الأقل بمقدار 1ر0% نقطة مئوية إلى 6ر2%.