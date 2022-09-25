يعمل البنك الدولي مع السلطات الباكستانية على عملية طارئة لبدء جهود وأعمال إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في المناطق التي ضربتها الفيضانات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حسبما قال نائب الرئيس الإقليمي للبنك، مارتن رايزر، في بيان.

وعقد رايزر اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين خلال رحلة استغرقت يومين لمناقشة تفاصيل تأثير الكارثة الطبيعية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويقوم البنك بإعادة تخصيص الأموال من المشاريع القائمة لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين في برامج الصحة والغذاء والمأوى والتحويلات النقدية.

وقال رايزر: "نحن نتوخى تمويلا بنحو 2 مليار دولار لهذا الغرض".

وسيتم استخدام التمويل لإعادة بناء أو إصلاح البنية التحتية والإسكان واستعادة سبل العيش وتعزيز قدرة باكستان على الصمود في وجه المخاطر المتعلقة بالمناخ.