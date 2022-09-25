صرح مدير عام معهد الدراسات المالية البريطاني بول جونسون، بأنه لن يستفيد في بريطانيا خلال السنوات المقبلة من خفض الضرائب الذي اقترحته الحكومة ،سوى هؤلاء الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني (163 ألف دولار).

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "حسنا إذا نظرنا مباشرة على دخل الشعب في ظل هذه التغييرات الضريبية، فأنه كلما كان لديك مال زاد ما تكسبه".

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، "وبالتالي إذا كنت محظوظا بما يكفي لتجني مليون جنيه استرليني سنويا، فسوف تكسب 40 ألف جنيه استرليني".

وقال جونسون إن المملكة المتحدة على "مسار غير مستدام" من الاقتراض نتيجة للميزانية المصغرة.