كشفت دراسة حديثة من جامعة بوفالو الأمريكية، أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء والمعالجة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة، ومنتجات الألبان عالية الدسم أكثر عرضة للإصابة بضرر في شبكية العين بثلاث مرات، والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، التي تؤثر في الرؤية المركزية للشخص.

وشددت الدراسة على أهمية الكشف المبكر عن حالات الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، لأنه لا يمكن علاجها؛ لذلك من المهم التوصل إلى الدور الحيوي الذي يسهم به النظام الغذائي في هذه الحالة.

ووجد الفريق البحثي أن النمط الغذائي الغربي، الذي يُعرَّف بأنه مرتفع في استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة والأطعمة المقلية والحبوب المكررة ومنتجات الألبان عالية الدسم، قد يمثل عاملا خطيرا لتطوير حالات الضمور البقعي أثناء الكبر.